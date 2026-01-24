لبنان

العمل على إنقاذ 4 أشخاص من العائلة نفسها من تحت انقاض المبنى المنهار في القبة والاعمال تجري يدويا

Published: 3 days ago
القبة

تستمر أعمال رفع انقاض المبنى الذي انهار في منطقة القبة شارع الجديد في مدينة طرابلس، وافيد صباح اليوم وبعد ساعات من العمل ان  فرق الإنقاذ تمكنت من اخراج إمرأة من تحت الانقاض ، فيما يجري العمل على محاولة انقاذ 4 أشخاص من العائلة نفسها.

Join our WhatsApp group - Cedar News

وتجري الاعمال يدويا ومساعدة الاهالي وفرق جمعية الطوارىء ، واستخدام وسائل يدوية في محاولة لابعاد المخاطر، عمن تبقى من المحتجزين تحت الركام.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

الوسوم
Published: 3 days ago
زر الذهاب إلى الأعلى