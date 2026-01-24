العمل على إنقاذ 4 أشخاص من العائلة نفسها من تحت انقاض المبنى المنهار في القبة والاعمال تجري يدويا

تستمر أعمال رفع انقاض المبنى الذي انهار في منطقة القبة شارع الجديد في مدينة طرابلس، وافيد صباح اليوم وبعد ساعات من العمل ان فرق الإنقاذ تمكنت من اخراج إمرأة من تحت الانقاض ، فيما يجري العمل على محاولة انقاذ 4 أشخاص من العائلة نفسها.

وتجري الاعمال يدويا ومساعدة الاهالي وفرق جمعية الطوارىء ، واستخدام وسائل يدوية في محاولة لابعاد المخاطر، عمن تبقى من المحتجزين تحت الركام.

