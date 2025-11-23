أمن الدولة يُقفل معملاً للمياه وآخر للحلويات في الغازية

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: “استكمالاً للإجراءات التي تتخذها المديرية العامة لأمن الدولة لحماية الصحة العامة وضمان سلامة المواد الغذائية والمياه، قامت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية – مكتب الزهراني، بتاريخ 20/11/2025، بإقفال وختم بالشمع الأحمر معملاً لتكرير مياه الشرب في بلدة الغازية – حي الرابطة، وذلك لعدم حيازته التراخيص القانونية اللازمة.

كما أقدمت الدورية على إقفال معمل حلويات عائد للمدعو (ع. خ.)، بعد أن تبيّن عدم التزامه الشروط والمعايير الصحية المفروضة وفقاً للأصول، مما يشكل تهديداً لسلامة المستهلكين. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين، بناءً لإشارة القضاء المخت”.

