معرض ميلادي لجمعية العناية الإلهية زغرتا في اليوم العالمي لذوي الإعاقة برعاية نفاع

نظّم مركز جمعية العناية الإلهية – زغرتا، لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبرعاية وحضور النائب البطريركي العام على منطقتي جبّة بشرّي وزغرتا – إهدن المطران جوزاف نفّاع، معرضه الميلادي السنوي الخاص بمشاغله في مركز ميلاد الغزال معوض الرياضي -زغرتا، بحضور رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض ممثلاً بمليسا معوض، النائب ميشال الدويهي، النائب السابق قيصر معوض وعقيلته جوزيان التي قدّمت قاعة العرض، المونسنيور جوزاف غبش ممثلاً رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، المونسنيور اسطفان فرنجية، الدكتور أنطوان اسطفان الدويهي، نقيبة المحامين السابقة ماري تريز القوال، عدد من الكهنة، رئيس الجمعية بدوي قنيعر الدويهي، اعضاء الهيئة الادارية، فاعليات والطلاب وذويهم.

بداية كلمة لمديرة المركز انيتا باتور قالت فيها: “اخترنا هذا العنوان لعرضنا في الكتاب المقدّس، حتى قصّة المجوس الذين تبعوا النجم ليصلوا إلى الطفل يسوع” .

أضافت: “النجم يرمز للبحث عن الحقيقة والسعي نحو الخلاص. ومجموعتنا مثل نجم، إذ يضيء لتلميذ الربّ الطريق الحقيقي الذي ما زال يوصل للحبّ والخلاص”.

وتابعت: “تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصّة. جئنا لنؤكّد انّ مدرستنا أصبحت المكان الصالح الذي يلتقي فيه العلم والدين، وينعكس نوره في عيون الطلاب”.

نفاع

ثم كانت كلمة للمطران نفّاع قال فيها: “بالتأكيد هي فرحة كبيرة بهذا النشاط المميّز الذي قامت به جمعية العناية الإلهية، خاصة بالأعمال اليدوية التي نفّذها أطفال لديهم احتياجات خاصة، وقد رأينا في المعرض أنّ الأشغال المعروضة مميّزة جداً من حيث الدقّة، والتقنية، والجمال، والاهتمام، وهذا دليل على نوعية العمل والرعاية التي تقدّمها الجمعية لهؤلاء الأطفال على مدى السنة.”

واضاف: “لاحظتُ أيضًا مقدار الفرح الذي ظهر على وجوه جميع المشاركين، حقيقةً، بهذا الإنجاز الذي نراه على الأرض في زغرتا، من خلال اهتمامنا ككنيسة بكل أطفالنا من مختلف الفئات والأعمار، لأننا نحرص على أن ينمو الجميع بمحبة المسيح، وأن نستثمر وزناتهم ومواهبهم ليقدّموا لنا أعمالاً جميلة”.

وتابع: “فعلاً، المستوى في كل الأشغال التي شاهدناها متقدّم جدًا، ومنظّم، وصناعي، بحيث يمكن القول إن هؤلاء الأطفال أصبح لديهم ما يمكن أن يحملوه معهم ليكملوا حياتهم، وهذه مسألة تُكبر القلب”.

وختم المطران نفّاع: “أشكر الجمعية وكل الأعضاء على كل العمل الذي قاموا به. وأشكر كل الذين حضروا معنا، وعددهم كبير في هذا الافتتاح. وقد لاحظت الإقبال الكبير على شراء هذه المنتوجات لأنها فعلًا ذات قيمة، ولأن أسعارها، بصراحة، كانت مدروسة بشكل جميل ومناسب جدًا، وأتمنى أن تزداد مثل هذه النشاطات في رعيتنا، وأن نرى دائمًا عملاً مع جميع الأشخاص، وخصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة، لكي يجدوا مكانهم الطبيعي في مجتمعهم، ويتمكّنوا من أن يعرفوا أنهم أيضًا أشخاص فاعلون ومنتجون في المجتمع، وأن لهم مكانة مميّزة في الكنيسة، وفي قلب الكنيسة، وفي اهتمامها ومحبتها لهم”.

بعدها تمّ قصّ شريط الافتتاح، وكانت جولة لجميع الحضور في أقسام المعرض، وسط أجواء من الفرح بنتيجة عمل هؤلاء الاولاد وعناية ادارة المركز والعاملين فيه.

وتضمن المعرض أغراضاً خاصة بعيد الميلاد صنعها أولاد المركز من حلويات ومنصّات خاصة بعرض وسائد واصناف خاصة بالعيد.

هذا ويستمر المعرض حتى مساء اليوم.

