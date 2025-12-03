من العملات الرقمية إلى السجن.. كمين أمني يطيح بمحتال خطير

اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان، انه “في إطار متابعتها الحثيثة لجرائم النصب والاحتيال، وبتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٥، قامت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية _ مكتب الشوف، بتوقيف اللبناني (ع.ح.)، لقيامه بعمليات نصب واحتيال على مواطنين عن طريق إيهامهم بشراء العملات الرقمية وتأمين قروض ميسرة ، وتبين أيضاًوجود مذكرات عدلية غيابية عدة بحقه. أوقف وأودع القضاء المختص”.

