العقيبة تحتفل بتبريك تمثال الطفل يسوع الإلهيّ – براغ وسط أجواء إيمانية وروحية مميزة

احتفلت بلدة العقيبة، بتبريك تمثال الطفل يسوع الإلهيّ – براغ، في أجواء من الإيمان والرجاء عند أوتوستراد العقيبة، مفرق الشلالات، إلى جانب نصب الشهيد، بدعوة من رهبان الكرمَل في دير مار الياس – المعيصرة – كسروان، وبالتعاون مع بلدية العقيبة والمخاتير.

انطلق الاحتفال عند السادسة مساءً، تزامنًا مع عشيّة عيد جميع القديسين، واستُهلّ بكلمة لرئيس بلدية العقيبة السيد آلان عون، الذي أكّد على البعد الروحي للمناسبة، مشددًا على أهمية هذا المزار الجديد كعلامة بركة ورجاء عند مدخل البلدة.

ثم ألقى الأب نوهرا صفير الكرملي كلمة باسم رهبان دير الكرمَل، تناول فيها رمزية تمثال الطفل يسوع – براغ وتاريخيته، والروحانية التي تربطه بعائلة الكرمَل وقدّيسيها، مشيرًا إلى ما يجسّده من ثقة تامة بعناية الله وما رافق مسيرته من نعم وعجائب وشفاءات.

تخلّل الاحتفال صلاة خاصة للطفل يسوع ورتبة تبريك المزار الجديد، وسط مشاركة كثيفة من أبناء البلدة والحاضرين من مختلف المناطق، في أجواء من الخشوع والفرح الإيماني.

وفي الختام، أقيم نخب المناسبة، تلاه عرض موسيقيّ احتفالي أضفى طابعًا مميزًا على الأمسية الروحية التي شكّلت محطة مضيئة في مسيرة البلدة ومؤمنيها.

