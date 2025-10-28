العقيبة: شاب يتعرض لإطلاق نار أثناء محاولة منع سرقة دراجته النارية

أقدم شخصان مجهولان في بلدة العقيبة – كسروان على سرقة دراجة نارية تعود للشاب أندريه مسعود، بعدما أوهماه برغبتهما في شرائها، ولدى محاولته منعهما من السرقة أطلقا النار عليه من مسدس حربي، ما أدى إلى إصابته برصاصة في ساقه. وتم نُقله إلى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل وحالته مستقرة.

وفرّ السارقان إلى جهة مجهولة، وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لتحديد هوية الفاعلين وإلقاء القبض عليهما وإجراء المقتضى القانوني بحقهما.

