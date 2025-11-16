لبنانفيديو

بالفيديو: قنبلة دخانية باتجاه ساحة العين في العديسة

Published: 17 hour ago
العديسة

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن  القوات الإسرائيلية القت قنبلة دخانية باتجاه ساحة العين في العديسة، الفيديو:

Join our WhatsApp group - Cedar News

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

الوسوم
Published: 17 hour ago
زر الذهاب إلى الأعلى