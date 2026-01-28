إقفال مركز تجميل مخالف في العباسية بالشمع الأحمر

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في صور، أنه في إطار حملة وزارة الصحة العامة على مراكز التجميل والعيادات المخالفة، قام المراقب الصحي في الوزارة محمد جابر بتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، بمؤازرة دورية من الأمن العام مركز صور الأقليمي بإقفال مركز تجميل غير مرخص ويقوم بأعمال مخالفة دون إشراف طبي في منطقة جل البحر – العباسية.

وقد تم إقفال المركز بالشمع الأحمر بناء على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب.

