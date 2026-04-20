أربعة حوادث سير وانزلاقات على طرق الضنية بسبب الأمطار

شهدت الطريق الرئيسية في الضنية وطرق فرعية أخرى وقوع 4 حوادث سير عليها نتيجة انزلاقها بعد فقدان سائقيها السيطرة عليها، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في المنطقة قبل وبعد ظهر اليوم، ما أدى إلى اصطدامها ببعضها أو بجدران دعم، أو بانزلاقها على جوانب الطرقات، في بلدات بخعون ومراح السراج وطاران، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، حيث ساعد عناصر الدفاع المدني في إخراجها.

ووجهت نداءات وتوجيهات عبر منصات وسائل التواصل الإجتماعي دعت السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة.

