سارقون يعبثون بمنازل نمرين الضنية والأهالي يناشدون الدولة

شهدت بلدة نمرين الضنية، موجة سرقات استهدفت عددا من المنازل، انطلاقا من حي تل نمرين صعودا نحو جرد المنشرة نبع السكر والجوار، حيث اقدم مجهولون على خلع وكسر الأبواب الحديدية بالآلات الحادة والجلخ وغيرها، وركزوا على سرقة أدوات الطاقة الشمسية وجرار الغاز والأدوات الكهربائية والعدد الزراعية وغيرها من الاساسيات.

وناشد الأهالي قائمقام المنية الضنية ورئيس بلدية نمرين وإتحاد بلديات الضنية وأجهزة الدولة والقوى الامنية، “العمل الجاد لإيجاد حل لهذه الكارثة التي تتكرر سنويا خلال فصل الشتاء، والعمل على وضع حد لهذا الإجرام في حق الاهالي وتسير دوريات لكشف الفاعلين وسوقهم الى السجون بناء لإشارة القضاء المختص”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.