حادث سير مروّع يصيب شاباً في إيزال – الضنية

توفّي الشاب طلال. ص متأثّراً بجراحه التي أصيب بها جرّاء حادث سير تعرض له أثناء قيادته دراجته النارية في بلدة إيزال – الضنية، بعد اصطدامها بسيارة من طراز “رانج روفر”.

وتم نقل الشاب وهو بحالة صحية حرجة بواسطة جهاز الطوارئ والإغاثة، لتلقّي العلاج في أحد مستشفيات المنطقة، إلا أنّ وضعه الصحي تدهور بشكل سريع، ما أدّى إلى وفاته بعد وقت قصير نتيجة الإصابات البليغة التي لحقت به.

