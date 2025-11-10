إخلاء عدد من السكان من منازلهم جرّاء حريق ضخم في عين التينة – الضنية

أخمدت عناصر الدفاع المدني من مراكز بيت الفقس والسفيرة وسير وبخعون وطرابلس الحريق الكبير الذي اندلع في خراج بلدة عين التينة – الضنية، بعدما امتدت النيران إلى خراج بلدة الحازمية المجاورة، حيث أتت على مساحات واسعة من الأشجار الحرجية. وتمكنت الفرق من منع توسع رقعة الحريق قبل أن تصل إلى الأراضي الزراعية والمناطق السكنية المجاورة.

ومع اشتداد النيران واقترابها من المنازل، اضطر عدد من الأهالي إلى إخلاء بيوتهم حفاظًا على سلامتهم، فيما عملت فرق الإطفاء على محاصرة ألسنة اللهب التي كانت تهدد الممتلكات.

وفي بيان، توجّهت بلدية عين التينة بالشكر إلى اتحاد بلديات الضنية والدفاع المدني والقوى الأمنية وفرع المعلومات على جهودهم الكبيرة وتفانيهم في إخماد الحريق الذي كاد يتسبب بكارثة بيئية وإنسانية، مؤكدة أنّ تعاونهم ساهم في حماية الأرواح والممتلكات.

كما قدّرت البلدية الدور الإنساني والمهني للجمعية الطبية التي تولّت نقل عنصر الدفاع المدني رفعت طالب إلى أحد المستشفيات بعد تعرضه لحالة إغماء نتيجة الدخان الكثيف، منوّهةً بـ”شباب البلدة الذين أظهروا حسًّا وطنيًا وإنسانيًا عاليًا، وشاركوا بفعالية في عمليات الإخماد حفاظًا على سلامة أهلهم ومنازلهم”.

ويُعدّ هذا الحريق من أكبر الحرائق التي شهدتها المنطقة هذا الموسم، وسط دعوات لتعزيز التجهيزات والإمكانات المتوفرة لدى الدفاع المدني، وتفعيل خطط الطوارئ تحسّبًا لأيّ طارئ بيئي أو مناخي مقبل.

