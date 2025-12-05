جمعيّة “سيّدات مبدعات” افتتحت معرضها الميلادي السنوي في الصفرا برعاية المطران  الورشا

افتتحت جمعيّة “سيّدات مبدعات” مساء امس 4 كانون الأوّل 2025، معرضها الميلادي السنوي في قاعة رعيّة مار جرجس والقدّيسة صوفيا – الصفرا، برعاية وحضور راعي الأبرشية المطران يوحنّا رفيق الورشا.

انطلق الاحتفال بالقدّاس الإلهي في كنيسة مار جرجس، ترأسه المطران الورشا ، بمشاركة كهنة الرعيّة.

وفي عظته، أكّد”دعمه الثابت للجمعيّة ومشاريعها الإبداعية”، مجدّدًا” ثقته برسالتها ودورها في خدمة الكنيسة والمجتمع”.

وألقت رئيسة الجمعيّة مارلين أبي سجعان كلمة رحّبت فيها بالمطران الورشا، معبّرة عن امتنانها لرعايته وتشجيعه الدائم، كما شكرت الحضور والعارضين وأعضاء الوقف والمجلس الرعوي والبلدية والمختار وأبناء الرعية على دعمهم المتواصل لرسالة الجمعيّة.

من جهته، توجّه خادم الرعية الخوري جوني تنّوري بكلمة شكر للمطران الورشا على رعايته هذا الحدث للمرة الأولى منذ تولّيه الأبرشية، مشيدًا “بعنايته الراعوية وحرصه على متابعة شؤون الرعية والجماعات الرسوليّة”.

وبعد القدّاس، انتقل المطران الورشا مع الكهنة ورئيس البلدية والمختار والحضور إلى قاعة الرعيّة لافتتاح المعرض، حيث قصّ شريط الافتتاح وجال في أجنحة المعرض، متوقّفًا عند الأعمال الحرفيّة المعروضة ومثنيًا على جودتها وإبداع المشاركين.

وشهدت الزيارة لفتة مميزة تجاه جماعة “إيمان ونور” التي تضمّ أشخاصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ عبّر المطران الورشا عن محبّته لهم وتقديره” لرسالتهم وحضورهم كشهادة حيّة للرجاء وسط التحديات اليوميّة”.

