مفقودة في الشويفات.. هل من يعرف شيئًا عن صفاء عزّام سبيتي؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقودة:

صفاء عزّام سبيتي (مواليد عام 1986، لبنانيّة)

التي غادرت منزلها في الشويفات – العمروسية منذ حوالى الشهر والنصف تقريبًا ولم تعد حتّى تاريخه، مع العلم أنّها تعاني أمراضًا عصبية.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الشويفات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 433140-05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

