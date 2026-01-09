أمن الدولة يعمّم صورة مطلوب بجرائم نصب واحتيال في الشوف

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

“تعمم المديرية العامة لأمن الدولة صورة المدعو (ح.ح.)، بناء لإشارة القضاء المختص، لإقدامه على تنفيذ عمليات نصب واحتيال في حق عدد من المواطنين. لذلك، تدعو المديرية العامة لأمن الدولة كل من وقع ضحية أعماله، إلى التواصل مع مكتب الشوف في المديرية العامة لأمن الدولة، الكائن في الدامور، على الرقم 25601629، أو الحضور شخصيًا إلى المركز، للإدلاء بما لديهم من معلومات واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.

