مأساة بيئية تهدد الشوف والنيران تقترب من السكان

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” باندلاع حريق كبير في أحراج بلدة المطلة في قضاء الشوف، حيث تمددت النيران بسرعة بفعل الرياح والجفاف في المنطقة. وقد ناشد الأهالي فرق الدفاع المدني والقوى الأمنية التدخل العاجل للمساعدة في إخماد النيران التي بدأت تقترب من المنازل والأملاك الخاصة.

وتعمل حالياً فرق الإطفاء في الشوف على تحديد نقاط انتشار النار ومنع تمددها إلى المناطق السكنية، وسط صعوبة في الوصول إلى بعض المواقع الوعرة داخل الأحراج. كما ناشدت البلديات المجاورة إرسال صهاريج مياه للمساندة في عمليات الإطفاء، تحسّباً لأيّ توسع إضافي في رقعة الحريق

