هيئة ادارية جديدة لرابطة مخاتير الشوف

فاز المخاتير المرشحون الى الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة مخاتير الشوف بالتزكية.

وتوزعت المراكز في ما بينهم على الشكل الاتي: نبيل عزام رئيسًا، محمد شعبان نائبًا للرئيس، مخايل رزق أمينًا للسر، كلود البيطار نعمة أمينًا للصندوق، وحيد أمان الدين محاسبًا، عمر دمج ممثل الرابطة لدى الحكومة، جوزف نعمة الخوري مندوبًا للإعلام، جورج القزي وحرب حرب ووليد سليمان ومحمد الحاج أعضاء.

