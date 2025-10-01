توقيف مروّجين وضبط 4 كلغ حشيشة في الشمال بعملية لشعبة المعلومات

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بترويج مواد مخدّرة في مناطق من محافظة الشّمال

على أثر ذلك، باشرت عناصر الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه فيهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّتَيهما، وهما

ن. ا. (مواليد عام 1986، لبناني)

ا. ن. (مواليد عام 2001، لبناني)

بتاريخ 24-9-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيفهما بعملية متزامنة في جبل محسن، وضبطت بحوزة الثّاني كيسًا بداخله حوالى /4،3/ كلغ. من مادّة حشيشة الكيف

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات. وقد أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وسلّما مع المضبوطات إلى المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.