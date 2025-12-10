السوق الميلادية تنبض فرحًا في مدرسة مار يوسف – ذوق مكايل

نظمت مدرسة مار يوسف لراهبات المحبة – ذوق مكايل، على مدى ثلاثة أيام متتالية، وبروح من التعاون والشراكة، بالتنسيق مع لجنة الأهل، السوق الميلادية السنوية التي تحوّلت إلى مساحة نابضة بالفرح تجمع بين التلاميذ وأهلهم والعائلة التربوية كلّها.

وقد تضمّن السوق سلسلة من النشاطات الفنيّة والترفيهية، من عروض موسيقية وأناشيد ميلادية، إلى ورش عمل إبداعية تفاعل خلالها الأطفال مع أهلهم، إضافة إلى أجنحة مخصّصة للأعمال اليدوية والمأكولات.

وارتسمت أجواء احتفالية دافئة أكّدت مجددًا روح العائلة التي تميّز المدرسة.

ويبقى الأمل كبيرًا بأن تحمل الأعياد معها كل الخير والسلام، وأن تبقى هذه اللقاءات مناسبة لنشر الفرح في قلوب الجميع وإحياء المعاني الحقيقية للميلاد.

