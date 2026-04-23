السفارة الفرنسية: وصول طائرة محملة ب 9 اطنان من المساعدات الانسانية

اعلنت السفارة الفرنسية في بيان، انه “في إطار دعم فرنسا المتواصل للسلطات اللبنانية وتضامناً مع الشعب اللبناني، تم تسليم شحنة تزن أكثر من 9 أطنان من المساعدات الإنسانية على متن رحلة أوروبية اليوم الخميس 23 نيسان في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في حضور سفير فرنسا في لبنان السيد هيرفه ماغرو، وممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيدة كارولينا ليندهولم بيلينغ، وذلك بتنسيق وثيق مع الوزارات المعنية.

وتشمل هذه المساعدات الإنسانية خيماً وتجهيزات مطبخية ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية للسكان الذين نزحوا بسبب الحرب. وسيتم توزيعها من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة عامل غير الحكومية ومنظمة الطوارئ الدولية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

يضاف إلى ذلك 75 حقيبة صحية تبرعت بها جمعية توليب الفرنسية، تحتوي على أدوية (مدة انتهاء الصلاحية من 2027 إلى 2030) لدعم الفرق الطبية العاملة في الميدان. سيتم توزيعها بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الطوارئ الدولية.

وستساعد هذه المواد الطارئة على بناء قدرات العاملين في مجال الرعاية الصحية والمنظمات الإنسانية على الأرض وتلبية احتياجات السكان النازحين”.

