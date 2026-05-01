السفارة الأميركية في لبنان: زمن التردد قد ولّى

أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أن لبنان يقف عند مفترق طرق حاسم، معتبرةً أن الحوار المباشر بينه وبين إسرائيل قد يشكّل بداية لمرحلة جديدة على صعيد السيادة والاستقرار.



وأشارت إلى أن وقف إطلاق النار المُمدّد أتاح للبنان فرصة طرح مطالبه المشروعة ضمن مسار تفاوضي يحظى بدعم دولي، لافتةً إلى أن أي اجتماع مباشر محتمل بين الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يفتح الباب أمام ضمانات ملموسة تتعلق بالسيادة الكاملة وأمن الحدود.

وأكدت السفارة أن الولايات المتحدة، بقيادة دونالد ترامب، مستعدة لدعم لبنان في هذه المرحلة، معتبرةً أن اللحظة الحالية مفصلية لاتخاذ قرارات حاسمة، ومشددةً على أن زمن التردد قد انتهى.

