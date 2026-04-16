السفارة الأميركية في لبنان: اجتماع حصل بين السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، ترامب ووزير الخارجية روبيو لدعم حصر السلاح بيد الدولة

أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أن السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى اجتمع في 15 نيسان مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وأكد المجتمعون التزامهم بالمحادثات الجارية، مشددين على دعم جهود السفارة الأميركية في بيروت لتعزيز الاستقرار في لبنان، ولا سيما في ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة واستعادة السيادة.

