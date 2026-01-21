لبنانفيديو

بالفيديو: استهداف سيارة على طريق الزهراني – المصيلح

الزهراني

استهدفت طائرة مسيّرة سيارة على طريق الزهراني – المصيلح، وتوجهت فرق من الاسعاف الى مكان الاستهداف، الفيديو:

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

