لبنان

حريق كبير في بلدة الزرارية

Published: 49 minute ago
الزرارية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”  بان حريقا كبيرا اندلع في بلدة الزرارية وتعمل فرق الإطفاء على اخماده.

Join our WhatsApp group - Cedar News

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 49 minute ago
زر الذهاب إلى الأعلى