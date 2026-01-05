بالصور: الريجي داهمت مستودعات لتخزين المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورة

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم لمستودعات معدة لتخزين المصنوعات التبغية المهربة والمزورة.

أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المهرب و المزور .

وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.

