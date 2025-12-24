بالصور: الريجي تضبط سيارة محمّلة بمصنوعات تبغية مهرّبة في شتورا

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي جهودها لمكافحة تهريب وتزوير المصنوعات التبغية، عبر جهاز مكافحة التهريب التابع لها.

الريجي تضبط سيارة محمّلة بمصنوعات تبغية مهرّبة في شتورا #عاجل pic.twitter.com/h9c0izRdw1 — Cedar News (@cedar_news) December 24, 2025



وفي هذا الإطار طاردت عناصر الجهاز ليلاً سيارة من نوع جيب محملة بالسجائر المهربة في منطقة شتورا حيث تمكنوا من ضبطها ومصادرة الكمية المضبوطة.

كما نظم محضر ضبط بالمخالف، واحيل الملف إلى القضاء المختص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

