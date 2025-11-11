الريجي تحصد شهادتي ISO في الجودة والسلامة المهنية مجدداً

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك – الريجي أنها حصلت مجدداً على شهادتي ISO العالميتين المتعلقتين بالجودة والصحة والسلامة المهنية، مشيرةً إلى أن فريق التدقيق الدولي أبدى إعجابه بـ”نظام متطور يجعل الريجي نموذجاً يحتذى به بين المؤسسات العامة في لبنان والمنطقة”.

وأوضح البيان أن الريجي أثبتت قدرتها على الصمود والتميّز خلال عام اتسم بالأزمات المتلاحقة والتحديات الوطنية والاقتصادية والأمنية، حيث أنهت بنجاح عملية التدقيق الخارجي لإعادة منح شهادتي:

ISO 9001:2015 الخاصة بنظام إدارة الجودة

ISO 45001:2018 الخاصة بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية

وأجرت عملية التدقيق الجهة الدولية المعتمدة Bureau Veritas خلال الفترة من 4 إلى 6 تشرين الثاني 2025، وشملت كافة المديريات والمصالح ضمن نطاق النظام الإداري المتكامل للجودة والصحة والسلامة المهنية.

وأشار البيان إلى أن فريق التدقيق الدولي أكد امتلاك الريجي لنظام إداري متطور مبني على التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر ومراجعة الأداء بانتظام، ما يجعلها نموذجاً يحتذى به في لبنان والمنطقة.

وشدّد رئيس الريجي المهندس ناصيف سقلاوي على أن هذا الإنجاز يجسد إرادة الإدارة في الحفاظ على ريادتها ومسؤوليتها تجاه موظفيها والمجتمع، ويؤكد استمرارها في مسيرة التطوير والتحديث رغم كل التحديات الصعبة.

