بالصور: الريجي تداهم مستودعات وتضبط كميات كبيرة من التبغ المهرّب والمزوّر في صور والبص وبرج الشمالي

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” إلى جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة.

الريجي تداهم مستودعات وتضبط كميات كبيرة من التبغ المهرّب والمزوّر في صور والبص وبرج الشمالي pic.twitter.com/spEJ801CDM — Cedar News (@cedar_news) October 30, 2025

ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في مناطق صور ، البص وبرج الشمالي . أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المزور بالاضافة الى السجائر الالكترونيةالمهربة.

محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.

