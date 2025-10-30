لبنان

بالصور: الريجي تداهم مستودعات وتضبط كميات كبيرة من التبغ المهرّب والمزوّر في صور والبص وبرج الشمالي

Published: 8 ساعات ago
الريجي

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” إلى جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة.

ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في مناطق صور ، البص وبرج الشمالي . أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المزور بالاضافة الى السجائر الالكترونيةالمهربة.
محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.

