لبنان
بالصور: الريجي تداهم مستودعات وتضبط كميات كبيرة من التبغ المهرّب والمزوّر في صور والبص وبرج الشمالي
واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” إلى جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة.
ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في مناطق صور ، البص وبرج الشمالي . أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المزور بالاضافة الى السجائر الالكترونيةالمهربة.
محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
