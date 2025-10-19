“الريجي” تواصل حملتها ضد السجائر والمعسّل المهرّب في عدد من المناطق

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية – الريجي جهودها المكثّفة في مكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة في مختلف المناطق اللبنانية، ضمن إطار خطة شاملة لحماية السوق المحلية من المنتجات غير الشرعية.

وفي هذا السياق، نفّذ جهاز مكافحة التهريب التابع للريجي سلسلة عمليات دهم في مناطق الشياح والغبيري وحي السلم والحدث، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السجائر المهرّبة والمعسّل المزوّر، بالإضافة إلى مصادرة سجائر إلكترونية مهرّبة كانت تُباع خلافًا للقانون.

وقد تمّ تنظيم محاضر ضبط بالمخالفين وإحالتها إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في وقتٍ أكدت فيه إدارة الريجي استمرارها في تشديد الرقابة على تجارة التبغ والمعسّل غير الشرعية حمايةً للمستهلك والاقتصاد الوطني، ولضمان المنافسة العادلة في السوق اللبنانية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.