الراعي يحذّر: انحدار خطير على مواقع التواصل واستباحة للكرامات

حذّر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من خطورة ما يجري على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أنه يعكس “انحدارًا مقلقًا في سُلّم القيم واللغة”.

وفي عظة الأحد، شدّد الراعي على أن ما يُنشر عبر هذه المنصات بات يصل إلى حد “استباحة الكرامات”، مؤكدًا أنه “لا يحق لأحد أن يمسّها”، في إشارة إلى تصاعد خطاب الإهانة والتجريح.

وتأتي مواقف الراعي في ظل تزايد الجدل في لبنان حول استخدام وسائل التواصل، والدعوات إلى ضبط الخطاب العام والحفاظ على القيم الأخلاقية في النقاشات الرقمية.

