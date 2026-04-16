الرئيس عون: وقف إطلاق النار مع إسرائيل مدخل لأي مفاوضات وحصر السلاح قرار سيادي قيد التنفيذ

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن وقف إطلاق النار مع إسرائيل يشكّل المدخل الطبيعي لأي مفاوضات لاحقة، مشدداً على أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة التفاوض باعتباره ملفاً سيادياً.

وأضاف أن قرارات الحكومة المتعلقة بحصر السلاح ستُنفّذ بهدف تعزيز حماية جميع اللبنانيين، لافتاً إلى أن اللبنانيين يريدون دولة تتولى مسؤولية أمنهم. كما شدد على حرص لبنان على وقف التصعيد في الجنوب وسائر المناطق.

