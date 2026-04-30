الرئيس عون: للضغط على إسرائيل لوقف استهداف المدنيين والهيئات الإنسانية

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى ضرورة ممارسة ضغط دولي على إسرائيل، من أجل احترام القوانين والاتفاقيات الدولية.

وشدد عون على أهمية الكف عن استهداف المدنيين، إضافة إلى المسعفين وعناصر الدفاع المدني والهيئات الإنسانية والصحية والإغاثية، معتبرًا أن هذه الانتهاكات تتطلب موقفًا دوليًا أكثر حزماً لضمان حماية المدنيين في مناطق النزاع.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.