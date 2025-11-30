نهضة الكورة تنظم اولى الدورات في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مجمع ابو غزالة للمعرفة

نظّمت جمعية نهضة الكورة، بالتعاون مع مجمع طلال أبو غزالة للمعرفة، أولى دوراتها التدريبية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وذلك في سنتر كحلون – اميون.

وأشرف على التدريب خبير الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي طارق حركة، الذي قدّم للمشاركين محتوى تفاعلياً شمل مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية، إضافة إلى توضيح دوره المتنامي في سوق العمل والتحول الرقمي. وقد شهدت الدورة مشاركة واسعة من الشباب والشابات، ما يعكس اهتمام الجيل الصاعد بتطوير مهاراته التقنية الحديثة.

ويأتي هذا النشاط في إطار رؤية مؤسس الجمعية حسان صقر، الهادفة إلى تمكين شباب الكورة وتعزيز قدراتهم الرقمية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تطوراً واستعداداً لمتطلبات المستقبل. كما يندرج التعاون مع مجموعة طلال أبو غزالة العالمية ضمن مسار شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الطرفين، تهدف إلى إطلاق سلسلة برامج تدريبية متقدمة تخدم أبناء المنطقة وترسّخ ثقافة الابتكار والتعليم المستدام.

وتُعتبر هذه الدورة الانطلاقة الأولى لهذا التعاون المشترك، على أن تتبعها مبادرات ودورات إضافية تواكب التطور التكنولوجي وتلبي احتياجات المجتمع الكوراني الطامح نحو مستقبل أفضل.

