لبناني وسوريون متورطون في شبكة لترويج المخدرات والدعارة في الدكوانة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية حول شبكة تنشط في ترويج المخدّرات وتسهيل أعمال الدعارة في منطقة الدكوانة.

بتاريخ 31-12-2025، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمّ تحديد مكان وجود الشقّة التي تستخدمها الشبكة ومداهمتها من قبل دورية من المكتب، حيث جرى توقيف شخصين داخلها، بالرغم من محاولة أحدهما الفرار، وهما كلّ من السوريين:

ع. ع. (مواليد عام 2000)

ا. ج. (مواليد عام 1997)

بتفتيشهما والشقّة، عثر بحوزتهما على /50/غ. قائم من مادة الـ “كريستال ميث”، و/33/غ. قائم من “حشيشة الكيف”، بالإضافة إلى ادوات تستعمل لتعاطي المخدرات.

بالتحقيق معهما، صرح الأوّل انه يستحصل على حاجته من مادة الـ “كريستال ميث” من المدعو: م. ن. (مواليد عام 1989، لبناني)، والذي تم توقيفه بتاريخ 31-12-2025، بالقرب من مكان إقامته في الدّكوانة.

بتفتيشه ومنزله، عُثر على /18/ غ. من الـ “كوكايين”، وغرام من الـ “كريستال ميث”.

وبالتاريخ ذاته، وبنتيجة المتابعة، تم توقيف إحدى أفراد العصابة، وتُدعى:

ن. ف. (مواليد عام 1977، سوريّة)

أُجري المقتضى القانوني بحقّهم، بناء على إشارة القضاء المختصّ، والعمل لا يزال جاريًا لتوقيف جميع المتورّطين.

