الدفاع المدني يعثر على جثة امرأة سورية جرفها النهر 12 كيلومتراً

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

“عقب تلقّي غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني، ظهر يوم الخميس الماضي، بلاغًا عن سقوط امرأة من الجنسية السورية في مجرى النهر الكبير – العريضة، عند الساعة العاشرة صباحاً من تاريخ ٢٠٢٦/١/٢٩ نفّذت فرق الدفاع المدني عمليات بحث متواصلة على طول مجرى النهر وفي المناطق المحيطة، على مدى خمسة أيام متتالية، إلى أن عثرت عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم على جثة المرأة، وقد جرفتها مياه النهر لمسافة تُقدَّر بحوالي ١٢ كيلومترًا عن الموقع الذي سقطت فيه”.

