بالفيديو.. الدفاع المدني: سقوط ثلاثة طيارين شراعيين في عين ورقة وجونية

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي: “عند الساعة 11:45 من قبل ظهر اليوم، سقط ثلاثة مواطنين أثناء ممارستهم رياضة الطيران الشراعي، حيث وقع اثنان منهم في حرج عين ورقة – غوسطا، فيما سقط الثالث ضمن نطاق مدينة جونية. على الأثر، توجّه عناصر الدفاع المدني إلى الموقعين المحدّدين، وعند الوصول إليهم تبيّن أنهم بصحة جيدة ولم تُسجّل إصابات تستدعي نقلهم إلى المستشفى.

وتُجدّد المديرية العامة للدفاع المدني دعوتها المواطنين إلى التقيّد بإرشادات السلامة والامتناع عن ممارسة رياضة الطيران الشراعي خلال الأحوال الجوية الماطرة أو العاصفة، لما تشكّله من مخاطر جدّية على السلامة العامة”.

