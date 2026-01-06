بالصور: الدفاع المدني ينقذ سبعة شبان علقوا على جرف ثلجي في عيون السيمان

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي: “حوالي الساعة ١٧:١٥ من بعد ظهر اليوم، أنقذ عناصر الدفاع المدني سبعة شبان علقوا على جرفٍ ثلجي أثناء ممارستهم هواية المشي في جبال عيون السيمان – كفردبيان.

الدفاع المدني ينقذ سبعة شبان علقوا على جرف ثلجي في عيون السيمان #عاجل pic.twitter.com/98VDEZwcfw — Cedar News (@cedar_news) January 6, 2026

وقد عمل عناصر الدفاع المدني على إجلائهم إلى نقطة آمنة، كما قدّموا الإسعافات الأولية اللازمة لأحدهم، إثر تعرّضه للسقوط وإصابته برضوض، وقد وُصفت حالته بالمستقرّة”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.