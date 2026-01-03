بالصور: الدفاع المدني ينقذ 10 عالقين في أرز جاج وسط الثلوج

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

الدفاع المدني ينقذ 10 عالقين في أرز جاج وسط الثلوج #عاجل pic.twitter.com/cGkI7ewHxY — Cedar News (@cedar_news) January 3, 2026

“عند الساعة ٤:٤٥ من مساء اليوم، أنقذ عناصر الدفاع المدني ١٠ مواطنين ضلّوا طريقهم في أرز جاج، حيث كانوا يمارسون هواية المشي الجبلي (hiking)، نظراً لوعورة الطريق المغطاة بالثلوج. وقد قدّم عناصر الدفاع المدني المساعدة اللازمة لهم وتم نقلهم الى نقطة آمنة”.

