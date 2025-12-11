بالصور: الدفاع المدني يخمد حريقًا ويخلّص 6 محاصرين في بدارو

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

الدفاع المدني يخمد حريقًا ويخلّص 6 محاصرين في بدارو #عاجل pic.twitter.com/kLZDYV8eGp — Cedar News (@cedar_news) December 11, 2025

أخمد عناصر الدفاع المدني عند الساعة 5:10 فجراً حريقًا اندلع داخل مرآب مبنى سكني في بدارو.

عملت الفرق على محاصرة الحريق ومنع تمدّده إلى مولّد كهرباء وخزانَي مازوت.

كما أخلى العناصر، باستخدام السلم الآلي، ستة مواطنين حاصرتهم سحب الدخان داخل المبنى.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.