بالصور: الدفاع المدني يخمد حريقًا ويخلّص 6 محاصرين في بدارو

Published: 14 hour ago
الدفاع المدني

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

أخمد عناصر الدفاع المدني عند الساعة 5:10 فجراً حريقًا اندلع داخل مرآب مبنى سكني في بدارو.

عملت الفرق على محاصرة الحريق ومنع تمدّده إلى مولّد كهرباء وخزانَي مازوت.
كما أخلى العناصر، باستخدام السلم الآلي، ستة مواطنين حاصرتهم سحب الدخان داخل المبنى.

