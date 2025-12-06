الدفاع المدني يطلق حملة بيئية واسعة على طريق نهر إبراهيم الجبلية

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي: “نفّذ عناصر الدفاع المدني الحملة البيئية المشتركة بين المديرية العامة للدفاع المدني وجمعية “مشوار لبنان” والهادفة إلى إزالة الأعشاب والمواد القابلة للاشتعال عن جانبي الطريق الجبلية، حيث امتدّ هذا النشاط على مسار بطول ٣٩ كلم من نهر إبراهيم وصولًا إلى حالات وفتري، زبدين، مشّان، أدونيس، الحصون، عين جرين، علمات والصوانة، قرطبا، مزرعة السياد، عبود، المغيري، يانوح وهدينة، المزاريب وعرستا، الغابات، المجدل والعاقورة.

وقد حضر هذا النشاط الى جانب المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، رئيسة جمعية “مشوار لبنان” السيدة هلا قسيس، قائمقام جبيل السيدة نتالي مرعي، رؤساء البلديات السادة: نزيه ضو، مروان سعيد، رمزي أبي حيدر، محمد شمص، بلال حمدان، محمد عواد. كما شارك أيضا نائبو رؤساء البلديات السادة: نبيل الدكاش، جورج صليبا، سامر الدكاش، نسيم حيدر احمد. إضافة إلى رئيس رابطة مخاتير القضاء المهندس كريستيان القصيفي، مختار بلدة قرطبا السيد اندريه فرنسيس. كما شاركت السيدة جمال شلهوب رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية في الأقضية، تأكيدًا على أهمية هذا الجهد البيئي المشترك وما يعكسه من تعاون بين الإدارات الرسمية والجمعيات والسلطات المحلية.

وتندرج هذه الحملة ضمن الإجراءات الوقائية التي تعتمدها المديرية العامة للدفاع المدني للحدّ من مخاطر اندلاع حرائق الأحراج على الطرقات الجبلية. وقد عملت فرق الدفاع المدني المشاركة على مواكبة التنفيذ وتأمين السلامة العامة على طول مسار الحملة، إلى جانب مراقبة النقاط التي تستدعي معالجة خاصة، فضلًا عن المساهمة في الأعمال الميدانية داخل المواقع الوعرة التي تتطلّب مهارات وتقنيات متخصّصة، واستخدام جرافات البوب كات لازالة الاتربة وبقايا النفايات وذلك بالتنسيق الكامل مع البلديات والهيئات المحلية التي شاركت في النشاط.

وخلال متابعته العمل ميدانيًا، شدّد العميد الركن خريش على أنّ الوقاية تشكّل الركيزة الأولى لحماية الثروة الحرجية في لبنان، مؤكدًا أنّ التعاون بين الأجهزة الرسمية والجمعيات الأهلية والبلديات هو النهج الأمثل للحدّ من الحرائق المتكررة التي تهدّد البيئة والسلامة العامة. وأشاد بمبادرة جمعية “مشوار لبنان” والجهود التي تبذلها رئيسة الجمعية السيدة هلا قسيس، مثمنًا الشراكات التي تجمع الدفاع المدني بالمجتمع المدني، والتي تُترجم على الأرض مبادرات فاعلة تساهم في حماية المساحات الخضراء وصون البيئة الجبلية.

وأكد العميد الركن خريش أنّ المديرية العامة للدفاع المدني ستواصل العمل، بكل إمكاناتها وطاقاتها البشرية والتقنية، لتعزيز إجراءات الوقاية ودعم المبادرات البيئية في مختلف المناطق اللبنانية، انطلاقًا من مهامها في حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على سلامة الطبيعة التي تشكّل جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية”.

