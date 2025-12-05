لبنان
بمناسبة اليوم العالمي للتطوع: دعوة من الدفاع المدني للالتحاق بالمتطوعين
دعت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، لمناسبة اليوم العالمي للتطوع، “كل من لديه الرغبة في خدمة المجتمع إلى الانضمام إلى فرقها التطوعية الاختيارية”.
وقالت: “ان تطوّعكنّ وتطوّعكم يساهم مباشرة في تعزيز قدرات الدفاع المدني على تنفيذ مهامه في حماية الأرواح والممتلكات”.
ودعت “المهتمّات والمهتمّين، الى التواصل مع أقرب مركز للدفاع المدني في نطاق السكن”.
