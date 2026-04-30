الدفاع المدني ينعى رئيس مركز بجه كليم يوسف الحاج

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

تنعي المديرية العامة للدفاع المدني العنصر كليم يوسف الحاج، رئيس مركز بجه العضوي – جبيل الإقليمي، الذي توفي بتاريخ 29/04/2026.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:

كليم يوسف الحاج، من مواليد 1 شباط 1966، بجه – قضاء جبيل.

باشر عمله في المديرية العامة للدفاع المدني بصفة أجير/ مساعد فني أول، اعتباراً من 03-03-1986.

كُلّف برئاسة مركز بجه العضوي – جبيل الإقليمي بتاريخ 20-08-2001.

عُيّن في الملاك الدائم بصفة عنصر دفاع مدني بتاريخ 18-10-2016.

تابع العديد من الدورات التدريبية في مجال الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.

حائز على العديد من التنويهات والتهاني من مدير عام الدفاع المدني.

شارك في العديد من المهمات الخطرة والدقيقة.

الوضع العائلي: متأهل وله ابنتان.

