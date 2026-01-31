لبنانفيديو

بالفيديو: تفجير فجري يستهدف شاليهاً في منطقة الخيام

الخيام

نفذ الجيش الاسرائيلي، عند الثالثة فجرا، عملية نسف لشاليه في منطقة الشاليهات في الخيام، الفيديو:

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

