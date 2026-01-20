الخولي يدعو لطوارئ أمنية بسبب داعش والنازحين السوريين

أعرب المنسّق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي، عن” قلقه من احتمال تسلّل عناصر تنظيم ما يُعرف بـ”الدولة الإسلامية””إلى لبنان بعد فرار عدد من عناصر التنظيم من سجن الشدادي في محافظة الحسكة”.

وحذّر الخولي من” استغلال مخيّمات النازحين كنقاط عبور”، داعيًا الحكومة إلى “إعلان حالة طوارئ أمنية محددة على الحدود اللبنانية–السورية، وتشديد الرقابة الميدانية والإجراءات الأمنية حول المخيّمات، مع التنسيق الكامل مع الجانب السوري والجهات الدولية المعنية”.

وشدّد على “ضرورة اتخاذ قرار سيادي بالترحيل الآمن والمنظّم للنازحين خلال ثلاثة أشهر، لضمان الأمن الوطني ومنع أي خرق أمني محتمل”، مؤكّدًا أن “حماية لبنان وأمن اللبنانيين أولوية مطلقة”.

