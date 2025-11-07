الخارجية الأمريكية: لن نسمح للحزب بتهديد اللبنانيين

أصدرت السفارة الأميركية في بيروت بياناً جاء فيه: “فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عملاء ماليين قاموا بتحويل عشرات الملايين من الدولارات من إيران إلى حزب الله. يتعاون هؤلاء الأفراد مع رجال أعمال وبورصات لتسهيل تحويلات مالية كبيرة من إيران وإجراء معاملات تجارية سرية لتمويل أنشطة حزب الله”.

تابع: “يدعم هذا الإجراء سياسة الرئيس ترامب الشاملة للحكومة المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران ووكلائها مثل حزب الله، كما هو مفصل في مذكرة الرئيس للأمن القومي رقم 2 الصادرة في 4 شباط/ فبراير”.

أضاف: “تلتزم الولايات المتحدة بدعم لبنان من خلال كشف وتعطيل تمويل إيران السري لحزب الله. من خلال تمكين حزب الله، تعيق إيران لبنان وتقوض سيادته. لا يمكن السماح لإيران وحزب الله بالاستمرار في أسر لبنان. ستواصل الولايات المتحدة استخدام كل الأدوات المتاحة لها لضمان ألا يشكل هذا التنظيم تهديداً للشعب اللبناني أو للمنطقة ككل”.

وختم البيان: “يتم اتخاذ الإجراء الحالي بموجب الأمر التنفيذي (E.O.) 13224، بصيغته المعدلة، الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم. وقد صنفت وزارة الخارجية حزب الله كمنظمة إرهابية عالمية محددة بموجب الأمر التنفيذي 13224 في 31 أكتوبر 2001، وكمنظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر 1997”.

