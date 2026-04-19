الحسيني: السلام يمرّ عبر تصعيد دموي وتحذير من فتن غير مسبوقة

حذّر الشيخ محمد الحسيني من مرحلة إقليمية وصفها بـ”المخاض الدموي العسير”، مؤكدًا أن الوصول إلى السلام في المنطقة لن يكون من دون تصعيد واسع واضطرابات كبيرة.

وأوضح الحسيني أن تصريحاته السابقة حول السلام أُسيء فهمها، مشيرًا إلى أن ما يقصده هو أن السلام سيأتي لاحقًا بعد فترة من الحروب والصراعات، التي قد تتخذ طابعًا طائفيًا وتشهد تحولات كبرى في الشرق الأوسط.

وأضاف أن المنطقة قد تواجه فتنًا ومحنًا “غير مسبوقة”، داعيًا إلى الحذر والاستعداد للتحديات المقبلة، قبل أن يؤكد أن هذه المرحلة، رغم قسوتها، ستقود في نهاية المطاف إلى الاستقرار والأمن.

