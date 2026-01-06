الحزب يطلب هويات الناخبين ويكثّف استعداداته لانتخابات أيار

عُلم أن الماكينات الانتخابية التابعة لـ”حزب الله” تعمل في الوقت الراهن على تكثيف حراكها ونشاطها الميداني، كما تعمل على الطلب من المواطنين في مناطق نفوذ “الحزب” تقديم صور عن هوياتهم لانجاز احصاءات انتخابية لتثبيت أعداد الناخبين.

وقالت المصادر إنّ “الحزب” استنفر كافة كوادره الانتخابية مع تعميم صورة تفيد بأن الانتخابات في موعدها خلال شهر أيار المُقبل

