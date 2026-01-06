لبنان

الحزب يطلب هويات الناخبين ويكثّف استعداداته لانتخابات أيار

Published: 9 hours ago
الحزب

عُلم أن الماكينات الانتخابية التابعة لـ”حزب الله” تعمل في الوقت الراهن على تكثيف حراكها ونشاطها الميداني، كما تعمل على الطلب من المواطنين في مناطق نفوذ “الحزب” تقديم صور عن هوياتهم لانجاز احصاءات انتخابية لتثبيت أعداد الناخبين.
وقالت المصادر إنّ “الحزب” استنفر كافة كوادره الانتخابية مع تعميم صورة تفيد بأن الانتخابات في موعدها خلال شهر أيار المُقبل

Join our WhatsApp group - Cedar News

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

الوسوم
Published: 9 hours ago
زر الذهاب إلى الأعلى