الحزب: السلطة اللبنانية أوقعت نفسها في مأزق خطير

أصدر حزب الله بيانًا حذّر فيه من خطورة ما وصفه بـ”انزلاق السلطة اللبنانية” بعد ظهورها في لقاء أو صورة مع ممثلين عن إسرائيل، معتبرًا ذلك مساسًا بسيادة لبنان.

وأكد البيان أن أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل سيُقابل بالرد، مشددًا على أن “المقاومة جاهزة ومستعدة للدفاع عن الأرض والشعب”.

كما انتقد حزب الله تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرًا أنها تهدف إلى توريط لبنان في اتفاق ثنائي بين إسرائيل والولايات المتحدة دون مشاركة أو موافقة لبنانية.

