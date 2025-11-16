الحراك المدني في الشمال يعلن الفائزين بجوائز التميز للعام 2025

أعلنت لجنة التميز في الحراك المدني في الشمال، خلال احتفال حاشد أقيم في مركز الصفدي الثقافي، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والفاعليات البلدية والنقابية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عن الفائزين بجوائز التميّز للعام 2025، والتي شملت مجالات الثقافة والصناعة والتنمية والتربية، إضافة إلى الأداء البلدي.

افتتح الحفل بالنشيد الوطني، تلاه كلمة رئيس الحراك المدني بشارة حبيب، الذي أكد على “حرص الحراك المدني في الشمال وإيمانه بأهمية التميز والإبداع في بلد يعاني من تحديات كبيرة”، معلنا عن “سلسلة من النشاطات والتحركات التي ستباشر بها الهيئة الإدارية الجديدة للحراك المدني في الشمال مع بداية العام 2026”.

على صعيد المبادرات الصحية والاقتصادية المميزة، فازت مبادرة زكريا السيد عبر مصنع USBA في الحريشة، بينما نالت جائزة المبادرة الاقتصادية أنطوان منسى رئيس رجال الأعمال الفرنسيين اللبنانيين، لإصراره على جذب الاستثمارات إلى لبنان من خلال تنظيم أربعة مؤتمرات هادفة لرجال الأعمال اللبنانيين، وتشجيعهم على المساهمة في إنقاذ لبنان والاستثمار فيه في مختلف المجالات القابلة للنمو.

وعلى الصعيد التربوي، ورغم التحديات التي يعاني منها قطاع التعليم بشكل عام والتعليم الرسمي بشكل خاص، منحت الهيئتين التعليمية والطلابية في ثانوية الحدادين الرسمية للبنات جائزة التميز لهذا العام إثر فوزهما بـ “جائزة تحدي القراءة باللغة العربية “من بين عشرات الآلاف المدارس التي شاركت من كافة الدول الناطقة باللغة العربية.

أما الجائزة الرابعة فكانت، وللمرة الاولى، للآداء البلدي، حيث أشارت رئيسة لجنة التميز الدكتورة هند الصوفي إلى أن “فرادة بعض أعضاء البلديات المتعثرة يمكن أن تساهم في دفع العمل البلدي نحو مبادرات ناجحة”، مؤكدة أن هذه الجائزة “ستفتح المجال لمزيد من التميّز والإبداع في الأداء البلدي في السنوات القادمة، لا سيما مع تفاعل المجتمع المدني ودعمه للبلديات”.

أما مسك الختام، فكان مع صاحبة لقب “سوبرانو طرابلس” منى حلاب الذي نالته عبر مشروع “بين عالمين” حيث عملت على الدمج بين الثقافة المحلية والعالمية، فانتهى الحفل بوصلة من الغناء الأوبرالي، غردت فيها كالطيور، مع أغنية للسيدة اسمهان.

هنيئا لطرابلس بقدراتها وإنجازاتها المميزة، وإلى المزيد من الإبداع الذي بات واجبا وليس ترفا، تكريما للمميزين وتشجيعا للمتعثرين نحو مستقبل أفضل.

