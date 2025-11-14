الحازمية تحتفل باليوم العالمي لذوي الحاجات الخاصة بطريقة مميزة

تنظم بلدية الحازمية، بالتعاون مع مركز الرعاية الصحية، في مبنى القصر البلدي يوم الجمعة 5 كانون الأول، الحادية عشرة من قبل الظهر، لقاءً تكريميًا بعنوان “Brunch-عيد الأمل”، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، برعاية الدكتور جو رحّال وحضوره.

وأوضحت البلدية أن الفعاليات ستستمر لمدة ساعتين، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز قيم المحبة والدمج والدعم المجتمعي، مع التركيز على الطابع العائلي والإنساني للمناسبة من خلال تخصيص الدعوة لشخصين لكل مشارك.

وأكدت البلدية أن اللقاء يشكّل فرصة لإعادة تأكيد مكانة الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة في قلب المجتمع، وتعزيز جسور التواصل والدعم معهم، متمنية مشاركة واسعة تجسّد روح التضامن التي لطالما تميّزت بها الحازمية.

